Владелец зоопарка «Тайган» Олег Зубков поделился информацией о своем здоровье

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Олег Зубков, владелец сафари-парка «Тайган», который пострадал в результате атакующего поведения льва, чувствует себя значительно лучше, сообщила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь зоопарка. Об этом информирует РИА Новости.

Алексагина отметила, что по просьбе Зубкова ему принесли мобильный телефон, планшет, два костюма из льняной ткани и новую обувь.

Она также добавила, что владелец парка уже активно управляет его деятельностью, раздавая письменные указания.

22 июня в Крыму произошел инцидент, в ходе которого лев напал на Олега Зубкова во время кормления животных. В результате он был госпитализирован с серьезными травмами головы и спины, ему была сделана операция.