В Историческом парке Самары состоится лекция «Начало грамотности на Руси»

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Весна открывает целую череду самых светлых и замечательных праздников: один из них - День православной книги, отмечаемый ежегодно 14 марта.



В этот день в 12.00 в в рамках просветительского проекта «Умный четверг» в Историческом парке состоится лекция «Начало грамотности на Руси».



Руководитель отдела по делам молодежи Самарской епархии, ст. преподаватель Самарской духовной семинарии иеромонах Герасим (Вертей) в этот день расскажет о началах грамотности и образования на

Руси. О созданных великими учителями и просветителями славян, святыми братьями Мефодием и Кириллом и их учениками двух азбуках - глаголице и кириллице, о первых переводных и самостоятельно написанных книгах (XI в.) на русском языке - «Псалтири», «Евангелии» и «Слове о законе и благодати» святого Илариона, митрополита Киевского, о школьном образовании в Домонгольской Руси и берестяных грамотах.



Вход свободный. 12+

Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.