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Виктория Лесина из Самарской области стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» В номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 6 победителей, в их число вошла представительница Самарской области Виктория Лесина.

Виктория Лесина, магистрант Тольяттинского государственного университета, представила анонимный бот, направленный на проведение самостоятельной психологической диагностики и оказание психологической помощи. Анонимный бот-психолог «Doctor Calm» работает в социальной сети «ВКонтакте». Для психологической диагностики здесь представлены 10 тестов: «Депрессия», «Стресс», «Агрессия», «Образ жизни» и другие. На основании ответов пользователей бот анализирует настроение человека и вероятность возникновения у него депрессии, определяет степень стресса и уровень эмоционального выгорания, даёт короткие рекомендации, как справиться с тревожными состояниями.

«Наш проект «Doctor Calm» нацелен на решение проблем и оказание психологической помощи людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Написать боту-психологу может каждый подписчик одноимённой группы. Конечно, при серьёзных состояниях следует обращаться за консультацией к профессиональному психологу. В будущем мы намерены предложить онлайн-консультации или телефонный звонок специалистам. Надеемся, что благодаря информационной поддержке платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание» мы сможем помочь еще большему числу людей», – рассказала Виктория Лесина.

Участниками XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов страны и иностранных государств, в числе которых Беларусь, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Успешно прошли заочный этап и попали в финал проекта 762 конкурсанта из 76 регионов России и ряда зарубежных стран.

Руководитель всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова рассказала: «В 2021 году в заочном этапе номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» свои инициативы представили 2 703 человека из 62 регионов России. Сегодня, преодолев «экватор» очных защит номинаций 18-го сезона, мы видим, что проектов, основанных на цифровых технологиях, в конкурсе значительно больше. Тенденция цифровизации закрепилась в области здравоохранения, образования, экологии и ряда других сфер. В числе лучших работ других номинаций – мобильные приложения по изучению родных языков, цифровые помощники для учителей школ, информационно-аналитические системы моделирования агроландшафтов, разработки по внедрению нейросетевых технологий в животноводстве. Думаем, что с годами число подобных решений будет только увеличиваться».