141

В среду, 21 апреля, первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации программы комплексного развития территорий.

Решение о программе комплексного развития территорий было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в конце минувшего года. Программа направлена на развитие жилищного строительства и совершенствование механизмов расселения ветхого и аварийного жилья.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно подчеркивал, что работа по решению этой проблемы в регионе должна идти опережающими темпами.

Новый закон существенно упрощает процедуру расселения для потенциальных застройщиков и гарантирует им комплекс мер государственной поддержки. Вместе с тем комплексное развитие территорий предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Регионам дано право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. Кроме того, субъекты РФ наделены полномочиями по определению технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.

Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин доложил, что в настоящее время идет разработка региональных нормативных актов, которые затем получат экспертную оценку профессионального сообщества – на первом этапе архитекторов, на втором – застройщиков.

Реализация проекта начнется с областного центра. По итогам консультаций с Администрацией городского округа Самара будут отобраны три пилотные площадки для реализации проекта. Планируется, что нормативные документы, необходимые для реализации проектов комплексного развития в регионе, будут приняты летом текущего года.

Участники совещания подробно остановились на критериях выбора площадок для комплексного развития. Это размеры – одна или несколько целых планировочных единиц (микрорайоны, кварталы), наличие значительного объема аварийных объектов, развитая инфраструктура. Масштабное строительство на месте кварталов ветхого жилья предусматривает создание здесь новой городской инфраструктуры с учетом критериев индекса качества городской среды.

Первый вице-губернатор указал на необходимость разъяснять преимущества новой программы переселения: «Людям, живущим в аварийных кварталах, это, безусловно, выгодно. Взамен ветхого жилья они получат новые благоустроенные квартиры в том же районе».

Участники совещания обсудили также технические характеристики многоквартирных домов, которые будут возводиться в рамках проектов комплексной застройки. В частности, важным условием должно стать обустройство необходимого числа парковочных мест, норматив которых будет рассчитываться на основании объема квадратных метров жилья.

Первые Соглашения о комплексном развитии территорий будут заключены до конца текущего года. Проекты комплексной застройки будут вынесены на общественные слушания.