Виктор Кудряшов поздравил студентов Самарской области

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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Прекрасный праздник юности, надежд, оптимизма, Татьянин день олицетворяет стремление вперед, радость первых открытий, достижение самых смелых целей.

Студенчество – прекрасная пора в жизни. Это время поиска себя, обретения новых знаний, осознания своих возможностей и талантов. Именно в эти годы создается основа будущих успехов в профессии, и только от вас зависит, насколько масштабными станут ваши достижения.

Дерзайте, творите, мечтайте, преодолевайте! Не бойтесь ошибок и неудач, это ступени к вашим победам. Помните, что своим трудом вы формируете не только свое личное будущее, но и будущее нашей страны и региона.

Пусть знания, которые вы сегодня получаете, пригодятся вам завтра на 100%! Желаю, чтобы вы всегда были востребованными специалистами, ответственными гражданами, просто счастливыми людьми!

Успешной учебы, творческих удач, крепкого здоровья и признания ваших настоящих и будущих свершений!

Первый вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области

Виктор Кудряшов