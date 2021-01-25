Виктор Кудряшов поздравил студентов Самарской области

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Прекрасный праздник юности, надежд, оптимизма, Татьянин день олицетворяет стремление вперед, радость первых открытий, достижение самых смелых целей.
Студенчество – прекрасная пора в жизни. Это время поиска себя, обретения новых знаний, осознания своих возможностей и талантов. Именно в эти годы создается основа будущих успехов в профессии, и только от вас зависит, насколько масштабными станут ваши достижения.
Дерзайте, творите, мечтайте, преодолевайте! Не бойтесь ошибок и неудач, это ступени к вашим победам. Помните, что своим трудом вы формируете не только свое личное будущее, но и будущее нашей страны и региона.
Пусть знания, которые вы сегодня получаете, пригодятся вам завтра на 100%! Желаю, чтобы вы всегда были востребованными специалистами, ответственными гражданами, просто счастливыми людьми!
Успешной учебы, творческих удач, крепкого здоровья и признания ваших настоящих и будущих свершений!
Первый вице-губернатор –
председатель Правительства Самарской области
Виктор Кудряшов
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