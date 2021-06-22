В годовщину начала Великой Отечественной войны Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню в Самаре

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22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В ней вместе с земляками, ветеранами, волонтерами, руководителями федеральных органов исполнительной власти и силовых ведомств региона принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во время церемонии на площади Славы была организована прямая трансляция из Александровского сада, где Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы всё делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и веру. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память», - сказал Президент и объявил минуту молчания, к которой присоединились все собравшиеся на площади Славы.

Почтить память героев своей семьи к Вечному огню пришли сотни людей, среди которых ветеран труда Наталья Котова.

«Я очень благодарна волонтерам, которые помогли мне найти моего дедушку Михаила Захаровича Кольчугина, погибшего в Ленинграде в блокаду. Я принимала участие в акции «Бессмертный полк», а сейчас выставляю фотографии в окно. Для меня очень важна эта память о подвиге моих предков», - поделилась ветеран труда.

В День памяти и скорби состоялось еще одно знаменательное событие – в самарском парке Победы представителями общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области» были уложены 45-миллиметровые капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, уроженцев Куйбышевской области. Капсулы были доставлены участниками автопробега «Они первыми вошли в бессмертие…», посвященного 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны.