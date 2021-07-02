В Самаре на склоне у площади Славы заработала цифровая фотовыставка «Всё, что является частью вселенной»

235

2 июля 2021 г. в Самаре на склоне у площади Славы начала свою работу цифровая выставка фотографий «Всё, что является частью вселенной».

Выставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением Самарского областного отделения Союза журналистов России при поддержке Администрации Губернатора Самарской области.

На мультимедийных экранах представлено 200 работ членов Фотообъединения областного Союза журналистов: Юрия Стрельца, Андрея Ларионова, Екатерины Афанасьевой, Олега Кирюшкина, Вениамина Крайнова, Сергея Курочкина, Екатерины Лобановой, Владимира Привалова, Владимира Рубинчика, Николая Федорина, Наталии Шинкевич.

Жители и гости областной столицы смогут увидеть в масштабном формате художественные фотографии, выполненные в различных жанрах: стрит-фотография, портрет, пейзаж, анималистика, спортивная и постановочная фотография, макросъемка и другое.

Выставка будет работать со 2 по 31 июля.