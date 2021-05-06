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На площади Славы в Самаре пройдет трансляция визуального художественного проекта «Во имя справедливости!»

6 мая 2021 18:01
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Он вновь будет проецироваться на здание Правительства Самарской области.

8, 9, 10 мая на площади Славы в Самаре будет организована трансляция визуального художественного проекта «Во имя  справедливости!».

Уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне позволяет зрителю погрузится в мир световых и звуковых эффектов посредством современных мультимедийных технологий. Он вновь будет проецироваться на здание Правительства Самарской области. Впервые данная визуализация была изготовлена и показана в прошлом году и вызвала большой эмоциональный отклик у жителей и гостей столицы региона.

Героико-патриотическую проекцию можно будет увидеть в течение трех дней – 8, 9 и 10 мая, начало трансляций в 21:00, 21:30, 22:00. 

Меняется время, меняется мир, появляются новые технологии, а в нашей жизни – новые слова и смыслы. Но слово «ПОБЕДА» для нас, потомков великого народа-победителя, всегда останется священным! Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан Российской Федерации.

Священная тема и новые технологии воплотились в аудиовизуальный проект «Во имя справедливости!», посвящённый событиям Второй мировой войны. Это дань памяти и уважения нашим великим героям, чей подвиг перевернул ход мировой истории, не позволив всему человечеству жить по нечеловеческим законам нацизма. На три дня здание Правительства Самарской области станет «экраном», на который будут спроецированы исторические события: довоенные годы и радость мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей на тему войны, сцены Нюрнбергского процесса.

Массовое уничтожение мирного населения на территории РСФСР нацистами и их пособниками имело все признаки геноцида. И хотя само понятие «геноцид» не фигурировало в работе Международного военного трибунала в Нюрнберге, ему соответствовали по содержанию все предъявленные и принятые к производству документальные свидетельства преступлений нацистов и их пособников. В международном законодательстве преступления, которые охарактеризованы как геноцид, сформулированы на основании приговора Нюрнбергского трибунала чуть позже – в 1948 году в Конвенции ООН. Таким образом, существует полная доказательная и нормативная база, в том числе международная, официального признания военных преступлений именно геноцидом советского народа.

В феврале этого года жители Самарской области познакомились с уникальной выставкой архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка прошла в 63 регионах России в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В качестве экспонатов были представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Выбор 8 февраля 2021г. как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» был обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946г., была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. 

Вступительная речь Р.Руденко имеет огромное значение. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Были приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона на принудительные работы мирного населения, истязаний и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сёл. Именно из этой речи мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории.

Приведённые факты военных преступлений нацистов стали основными материалами, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала. В судебном порядке на международном уровне были признаны не только преступления нацистов и их пособников против мирных граждан, но и то, что они являлись частью целенаправленного уничтожения советского народа.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Как и выставка «Без срока давности», визуальный художественный проект «Во имя справедливости!», выполненный с применением современной аудиовизуальной технологии, призван напомнить о главном суде ХХ столетия – Нюрнбергском трибунале, который продлился 10 месяцев. Здесь вынесли обвинительный приговор главным нацистским преступникам, тем, кто годами уничтожал мир на земле. Это было первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Организации Объединенных Наций. Народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу и вершить справедливое правосудие.

Выбор поверхности, на которую возможно транслирование подобных визуальных проектов, требует особого детального подхода. Основным критерием при выборе фасадов является архитектура здания, позволяющая показать на нем художественный и сюжетный контент. Но также важно наличие перед зданием площади или проспекта, откуда визуальная часть проекта хорошо просматривается, позволяет установить специальное оборудование с соблюдением определенных технических требований. 

Второй год подряд площадь Славы и здание областного Правительства принимает эту почетную миссию – стать центром, где героическое прошлое и инновации настоящего сливаются воедино ради одной цели – отдать дань Великому Подвигу нашего народа!

 

Теги: площадь Славы проект «Во имя справедливости!» Самара

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