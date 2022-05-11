153

Программу запустило Минцифры совместно с региональными властями и перевозчиками. Воспользоваться услугой можно вне зависимости от целей поездки и взять с собой сопровождающих родственников.

Бесплатные поездки положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также военнослужащим последнего военного призыва в годы ВОВ и лицам, работавшим на ПВО в тот период.

Чтобы заказать бесплатное такси, необходимо заранее предоставить номер телефона ветерана или его официального представителя в региональное отделение Пенсионного Фонда. Сделать это может как сам ветеран, так и его представитель. Этот номер передается органам соцзащиты для подтверждения тарифа «Ветеран».

Затем создается заявка с маршрутом следования такси, после чего на зарегистрированный номер телефона придет сообщение с временем подачи и госномером автомобиля.

Ветераны ВОВ Самарской области смогут бесплатно поехать на такси

Сервисом смогут воспользоваться более 26 тысяч ветеранов по всей стране. Государство просубсидирует поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека.

Программа будет действовать до конца 2022 года.

Фото: pixabay