Ветеран СВО из Сызрани с ОВЗ победил в гонке ветеранов картинга

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В Сызрани прошла гонка ветеранов картинга, в которой принял участие ветеран специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата Николай Лапатаев. По результатам соревнований герой занял 1 место.

Весной 2022 года Николай отправился защищать Родину. Отважный парень всегда был в первых рядах. В одном из боев получил травму позвоночника. После лечения в госпитале вернулся домой, в Сызрань.

Тогда же обратился в самарский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Наталия Осыко помогла собрать необходимые документы и пройти реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды» и научно-клиническом центре России.

По программе Госфонда Николаю передали 2 инвалидных коляски – одну ручную, вторую автоматическую, для активного образа жизни.

Но герой мечтал о большем: до СВО он увлекался картингом и хотел вновь сесть за руль. Фонд исполнил желание ветерана – Николай выехал на трассу, переоборудованную для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. И сразу установил рекорд.

«Для меня это настоящее счастье – снова кататься на картинге. Фонд «Защитники Отечества» – огромная сила и мощь. Вместе нам все по плечу. С каким бы вопросом ни обратился, всегда помогает и решает. Мы стали одной большой семьей, которая поддержит в любой момент», – делится ветеран.

Кроме того, при поддержке фонда герою адаптировали квартиру, чтобы обеспечить комфорт в быту. А прошлой осенью статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева во время рабочего визита в Самарскую область вручила Николаю автомобиль с ручным управлением.

Фото: самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества»