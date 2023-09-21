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Верховный суд РФ поддержал проект о введении уголовной ответственности для треш-стримеров, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что в ближайшие недели ожидается заключение кабмина для официального внесения закона в Госдуму.

В рамках законопроекта предлагается ввести штрафы до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, в случае тяжких нарушений - уголовную ответственность, а также наделить надзорные органы правом блокировки треш-стримеров. Метелев отмечал, что инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в интернете.

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