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Ведомственная база отдыха «Дубки» приглашает сотрудников, ветеранов ОВД и жителей Самары и области

3 июня 2022 16:36
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Любимая многими база отдыха вновь открыла свои двери.

Ведомственная база отдыха «Дубки» вновь открывает свои двери и приглашает сотрудников, ветеранов ОВД, их семьи, а также жителей Самары и области.

Ведомственная турбаза «Дубки» расположена в 5 км от Самары, в посёлке Волжский Красноярского района в экологически чистом и живописном месте, на берегу притока реки Волги – озеро Кривое. Вокруг величественный лес, тихая гладь воды и уютные летние домики, спрятанные среди деревьев.

На турбазе созданы все условия как для активного, так и для спокойного отдыха: спортивные площадки, футбольное и волейбольное поле, оборудованный пляж, зона барбекю, баня и беседки, бильярдная комната. Для самых маленьких отдыхающих построена детская площадка с различными лазами, горками и качелями.
Любимая многими база отдыха вновь открыла свои двери и приглашает сотрудников, ветеранов ОВД, их семьи, а также жителей области.

Тишина, свежий воздух и специальные цены вас приятно удивят! Контактное лицо по всем возникающим вопросам: Белов Владимир Яковлевич, тел. +79272662396, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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