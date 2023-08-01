Ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается в Самаре

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Сотрудники сразу нескольких подразделений Управления Росгвардии по Самарской области встретились с ребятами, которые отдыхают в детском оздоровительном лагере санаторного типа «Салют». Он расположен в Красноглинском районе Самары. В организации встречи, состоявшейся в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией», приняли участие сотрудники вневедомственной охраны, пресс-службы территориального управления и центра лицензионно-разрешительной работы.

Росгвардейцы рассказали школьникам о задачах, которые выполняет самое молодое силовое ведомство страны, о том, какие службы входят в структуру регионального управления и о специфике их работы. Самый большой интерес у ребят вызывали видеоролики показательных выступлений специальных подразделений – ОМОН и СОБР. Сотрудники Росгвардии продемонстрировали кадры задержания условных преступников, заблокированных в здании, а также показали работу группы разминирования.

Дети живо интересовались различными аспектами работы стражей правопорядка, задавали вопросы. В завершение мероприятия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предоставили ребятам возможность примерить на себя средства бронезащиты, которые используются во время несения службы, и сфотографироваться в них на память.