В Самаре хотят обсудить парковки для 17-этажной высотки на Стара-Загора

В городе Самаре инициированы общественные обсуждения проекта организации парковочного пространства для нового жилого комплекса. Строительные работы осуществляет компания «Успех», возводящая 17-этажный жилой дом на улице Стара-Загора в непосредственной близости от сквера Дубовый колок.

Общая площадь жилого комплекса «Дом у озера» составляет 2406 квадратных метров. Завершение строительства планируется в четвертом квартале 2026 года.

Организованы общественные слушания для рассмотрения предложения застройщика о предоставлении 0,3 машино-места на каждую квартиру, что предполагает отклонение от нормативных требований. Данное решение обусловлено высокой плотностью застройки в данном районе, где новый дом окружен существующими зданиями и гаражами, что ограничивает возможности для организации парковочного пространства.

Публичные слушания начнутся 19 марта в холле департамента строительства, расположенного по адресу: улица Галактионовская, дом 132. Документы и проектная документация будут доступны для ознакомления до 26 марта текущего года.

Жителям предлагается ознакомиться с представленными материалами и выразить свое мнение относительно предложенных изменений. Решение, принятое в ходе общественных слушаний, будет иметь решающее значение для утверждения новых параметров организации парковочного пространства, пишет Про.Город.Самара.