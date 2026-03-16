Бережливые технологии помогли «Чистой воде» работать быстрее

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дом.ру: мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 Терабайта в месяц.
Дом.ру: ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов в трех городах России
Представители Самары вернулись с 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве.
Делегация Самары представила туристический потенциал города на Международной выставке в Москве
15 марта 2026 года самарец, находясь в коммунальной квартире по месту жительства, во время пьяной драки нанес смертельные удары ножом своему знакомому.
В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого
СМИБС приглашает всех желающих принять участие в Днях детской книги, которые пройдут с 18 марта по 5 апреля 2026 года.
В библиотеках СМИБС организуют встречи детей с современными авторами
С 19 по 24 марта в библиотеках «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» пройдут творческие встречи с современными писателями и поэтами.
Библиотеки СМИБС приглашают самарцев на поэтические встречи
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
В Красноярском районе Самарской области с 14 по 22 марта проходит первенство России по 64-клеточным шашкам среди младших возрастных групп.
На первенстве России по русским шашкам у сборной Самарской области еще две медали
В воскресенье, 15 марта, Самарская область принимала первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди юниоров до 19 лет.
Сборная региона - серебряный призер первенства ПФО по регби-7 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бережливые технологии помогли «Чистой воде» работать быстрее

302
Бережливые технологии помогли «Чистой воде» работать быстрее

Производитель бутилированной воды «КРИСТАЛЬНАЯ» (ЗАО «Чистая вода») подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии оптимизировали выпуск воды в 19-литровых бутылях — самом востребованном направлении производства. Благодаря переорганизации пространства и изменению логистики персонала сократилось время протекания процессов и выросла выработка.

Компания работает на рынке с 1996 года и стала первой в Поволжье, запустившей производство воды в возвратной таре. Сегодня продукцию под маркой «КРИСТАЛЬНАЯ» выбирают десятки тысяч семей и организаций региона. В условиях растущего спроса наращивать объемы компания решила не за счет расширения мощностей, а через оптимизацию процессов. Для этого предприятие вступило в федеральный проект и воспользовалось помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

Пилотным потоком выбрали участок розлива, хранения и отгрузки воды в бутылях 18,9 литра. Вместе с экспертами РЦК рабочая группа предприятия в течение шести месяцев внедряла систему 5С (организация рабочих мест), стандартные операционные процедуры и почасовой производственный анализ.

«Мы определили возможные потери на нашем производстве, придумали, как их исключить, и оптимизировали не только основной поток, каким мы занимались в прошлом году (это выпуск 19-литровой воды), но и уже начали оптимизировать потоки по воде 0,5л до 5-литровой, и даже оптимизируем доставку. То есть этот проект производительности труда позволил нам стать лучше», — рассказывает исполнительный директор ЗАО «Чистая вода» рассказал Илья Тюмиков.

«Посчитали лишние движения людей. Наладчик тратил 28 минут в смену на походы за термоусадочной пленкой. Перенесли пленку к машине — сократили время до 12 минут. Комплектовщики бегали за наклейками «Честный знак» в другой конец цеха — сделали запас на рабочем месте, убрали перемещения полностью. Зонировали склад и цех: выделили места для возвратной тары, готовой продукции, брака. Сотрудники стали проходить за смену на 338 метров меньше. Кажется, мелочь. Но из таких мелочей складываются часы простоев и потери выработки», — подчеркивает руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.

Без нового оборудования, только за счет расстановки стеллажей и внедрения понятных инструкций, время выпуска продукции сократилось на 13%. Это значит, что вода быстрее доезжает до покупателя, а предприятие может обслуживать больше клиентов, используя те же мощности. Также благодаря проведенной оптимизации незавершенное производство на предприятии сокращено на 13%,  а выработка увеличена на 12%.

Самарская область демонстрирует устойчивую динамику в реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В настоящий момент его участниками являются 221 предприятие региона. Общее число сотрудников, освоивших принципы бережливого производства с 2019 года, превысило 3,5 тысячи человек. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства за весь период составил 2,8 млрд рублей, подтверждая эффективность системных изменений на промышленных площадках.

«Предприятия Самарской области все активнее внедряют инструменты бережливого производства для своего дальнейшего роста. Инструменты бережливого производства сейчас внедряются не только в промышленной, но и в социальной сфере, сферах культуры и здравоохранения», — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Информацию о проекте «Производительность труда», методологии и возможностях для предприятий можно получить на официальных порталах: производительность. рф и эффективность. рф.

Фото - РЦК

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
1269
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
672
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
1217
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
681
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
807
Весь список