Бережливые технологии помогли «Чистой воде» работать быстрее

Производитель бутилированной воды «КРИСТАЛЬНАЯ» (ЗАО «Чистая вода») подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии оптимизировали выпуск воды в 19-литровых бутылях — самом востребованном направлении производства. Благодаря переорганизации пространства и изменению логистики персонала сократилось время протекания процессов и выросла выработка.

Компания работает на рынке с 1996 года и стала первой в Поволжье, запустившей производство воды в возвратной таре. Сегодня продукцию под маркой «КРИСТАЛЬНАЯ» выбирают десятки тысяч семей и организаций региона. В условиях растущего спроса наращивать объемы компания решила не за счет расширения мощностей, а через оптимизацию процессов. Для этого предприятие вступило в федеральный проект и воспользовалось помощью экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

Пилотным потоком выбрали участок розлива, хранения и отгрузки воды в бутылях 18,9 литра. Вместе с экспертами РЦК рабочая группа предприятия в течение шести месяцев внедряла систему 5С (организация рабочих мест), стандартные операционные процедуры и почасовой производственный анализ.

«Мы определили возможные потери на нашем производстве, придумали, как их исключить, и оптимизировали не только основной поток, каким мы занимались в прошлом году (это выпуск 19-литровой воды), но и уже начали оптимизировать потоки по воде 0,5л до 5-литровой, и даже оптимизируем доставку. То есть этот проект производительности труда позволил нам стать лучше», — рассказывает исполнительный директор ЗАО «Чистая вода» рассказал Илья Тюмиков.

«Посчитали лишние движения людей. Наладчик тратил 28 минут в смену на походы за термоусадочной пленкой. Перенесли пленку к машине — сократили время до 12 минут. Комплектовщики бегали за наклейками «Честный знак» в другой конец цеха — сделали запас на рабочем месте, убрали перемещения полностью. Зонировали склад и цех: выделили места для возвратной тары, готовой продукции, брака. Сотрудники стали проходить за смену на 338 метров меньше. Кажется, мелочь. Но из таких мелочей складываются часы простоев и потери выработки», — подчеркивает руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин.

Без нового оборудования, только за счет расстановки стеллажей и внедрения понятных инструкций, время выпуска продукции сократилось на 13%. Это значит, что вода быстрее доезжает до покупателя, а предприятие может обслуживать больше клиентов, используя те же мощности. Также благодаря проведенной оптимизации незавершенное производство на предприятии сокращено на 13%, а выработка увеличена на 12%.

Самарская область демонстрирует устойчивую динамику в реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В настоящий момент его участниками являются 221 предприятие региона. Общее число сотрудников, освоивших принципы бережливого производства с 2019 года, превысило 3,5 тысячи человек. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства за весь период составил 2,8 млрд рублей, подтверждая эффективность системных изменений на промышленных площадках.

«Предприятия Самарской области все активнее внедряют инструменты бережливого производства для своего дальнейшего роста. Инструменты бережливого производства сейчас внедряются не только в промышленной, но и в социальной сфере, сферах культуры и здравоохранения», — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото - РЦК