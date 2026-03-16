Жителей Самарской области приглашают стать участниками нового сезона конкурса «Родная игрушка»

Стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Его реализуют Общество «Знание» и Движение Первых по поручению Президента Владимира Путина. Второй сезон конкурса по указанию главы государства было решено сделать целевым и посвятить самым юным россиянам, которых объединяет сфера дошкольного образования. Свои креативные проекты могут предложить и жители Самарской области.

Детали предстоящего творческого состязания раскрыли на заседании Организационного комитета, которое состоялось в Национальном центре «Россия». Как отметила советник Президента РФ, председатель Оргкомитета конкурса Елена Ямпольская, цель этого проекта – содействие в развитии важнейшей для страны мировоззренческой отрасли, чтобы в итоге в России появились увлекательные, интересные, современные игры и игрушки с опорой на отечественные духовно-нравственные ценности.

«Я считаю, что результатом нашей работы должно стать не только создание новых игр и игрушек для системы дошкольного образования, но и оснащение в будущем всех наших детских садиков этими играми и игрушками», – рассказала Елена Ямпольская.

Также советник Президента РФ предложила создать единую цифровую платформу дошкольного воспитания и образования, которой смогут воспользоваться как воспитатели, так и родители, и на которой будут концентрироваться необходимые материалы: от методических пособий и рекомендаций до книг и аудиовизуального контента.

Чтобы игрушки дошли до своего главного адресата – ребенка в детском саду – необходима системная работа на уровне дошкольного образования. О планах Минпросвещения в этом направлении на заседании Оргкомитета рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Он напомнил, что 2026 год внутри системы образования объявлен Годом дошкольного образования. По словам Александра Бугаева, значение имеет не только то, как воспитывать детей и на каких духовно-нравственных ценностях строить программы воспитания, но и то, во что они играют.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль представил итоги первого сезона, а также ключевые нововведения нового конкурсного сезона.

«В конце 2025 года были произведены первые семь игр и игрушек из числа победителей проекта «Родная игрушка». Их тираж составил 162 тысяч экземпляров, при этом порядка 27 тысяч игр и игрушек на данный момент уже продано. Кроме того, были опубликованы первые серии мультимедийных проектов победителей в отдельной номинации. Они уже набрали 812 тысяч просмотров на онлайн-площадках», – рассказал Максим Древаль.

Напомним, на участие в первом сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка» было подано порядка 500 заявок от участников из Самарской области.

Главной новацией второго сезона стала новая структура конкурса:

– номинация «Идеи игр и игрушек» предназначена для авторов концепций, эскизов и описаний, у которых еще нет готового образца;

– номинация «Прототипы игр и игрушек» для первых рабочих моделей, требующих доработки перед запуском в производство;

– номинация «Готовая продукция» для игрушек, которые уже представлены на рынке.

Тематики конкурса остались прежними, однако в Год единства народов России, объявленный Президентом, появилось профильное направление.

«Запуск нового сезона конкурса «Родная игрушка», стартовавшего по инициативе Президента России, является важным вектором воспитания детей и молодежи в духе российских традиционных духовно-нравственных ценностей. Участники конкурса, который проводится Движением Первых и Обществом «Знание», традиционно посвящают свои идеи и работы актуальным и значимым событиям в жизни страны. Отрадно, что в прошлом году многие из 28 тысяч проектов были посвящены Году защитников Отечества, подвигам выдающихся россиян. Убежден, что многие работы в этом году также найдут отклик у участников Движения Первых», – подчеркнул Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Всего во втором сезоне «Родной игрушки» планируется поддержать до 45 проектов – до 15 победителей в каждой номинации.

