«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты

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С 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года по всей стране пройдет уникальная акция для владельцев Пушкинской карты — «Веди родителей в музей». Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей. Такая возможность появится в более тысячи учреждений культуры

В период новогодних каникул акция станет настоящим новогодним подарком и поводом для семейного культурного досуга.

В акции участвуют 1267 учреждения культуры в 72 регионах России, в том числе в Самарской области: крупнейшие театры, музеи, а также региональные и городские концертные площадки.

Многие учреждения культуры также разработали специальную новогоднюю программу для «семейных» посетителей. В учреждениях надеются, что акция позволит познакомиться с искусством тысячам семей.

Подробности об условиях акции, списке учреждений-участников можно найти на сайте национальныепроекты.рф

Напомним, программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года и направлена на вовлечение молодежи в культурную жизнь страны. Держатели карты — молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет — имеют возможность посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет средств государства. За 3 года реализации программы в Самарской области выдано почти 223 тыс. карт (80% от общего числа молодых людей в этом возрасте).

Фото: департамент информационной политики СО