Вечером 17 апреля в Самаре загорелись два двухэтажных расселенных дома

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Сегодня, 17 апреля, вечером в социальных сетях очевидцы поделились кадрами сразу двух пожаров. На Мехзаводе и Сухой Самарке вспыхнули двухэтажные дома. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщает sovainfo.ru.

В ведомстве сообщили, что сообщение о пожаре на Сухой Самарке поступило дежурному в 19:01. По адресу: ул. Белорусская, 122 горела кровля двухэтажного расселенного здания на площади 150 кв. метров. 6 автоцистерн и 27 сотрудников МЧС победили стихию к 20:40.



А на Мехзаводе борьба с огнем площадью 300 кв. метров продолжается. Пожар вспыхнул в доме № 5 на улице ВСЧ в 18:00. Известно, что здание не эксплуатируется. На месте работают 8 автоцистерн и 31 спасатель. В 20:44 объявлена локализация.

Фото: ru.freepik.com