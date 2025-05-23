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В Доме архитектора пройдет лекция «Бункеры запасной столицы»

23 мая 2025 14:28
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На лекции Петр Якубсон расскажет, сколько всего было построено бункеров в Самаре, какая у них история, устройство и особенности.

28 мая в 19.00 в Доме архитектора пройдет лекция «Бункеры запасной столицы» (12+). Ее прочитает Петр Якубсон – диггер, фотограф, экскурсовод, член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Очередное мероприятие просветительского проекта «ВООПИиК покажет» приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лекция организована при поддержке Самарской организации Союза архитекторов России.

Не секрет, что в начале Великой Отечественной Войны наш город был выбран, как резервный центр для эвакуации руководящих органов Советского Союза. И подтверждение этому есть не только в документах. Материальным наследием столь высокого статуса является всем известный Бункер Сталина, подземное убежище для высшего руководства СССР. Однако мало кто знает, что этот объект отнюдь не единственный и, более того, самый маленький из всей подземной «начинки», которая была воздвигнута в недрах запасной столицы.

На лекции Петр Якубсон расскажет, сколько всего было построено бункеров в Самаре, какая у них история, устройство и особенности.

Вход свободный

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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