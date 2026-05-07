Валерий Пикалёв проверил ход реализации Указа Президента РФ № 261 в регионе деятельности Самарской таможни

Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв совместно с заместителем руководителя ФТС России Агепсимом Ашкаловым и начальником Приволжского таможенного управления Виктором Никулиным проинспектировали работу мобильных групп, осуществляющих выборочный контроль транспортных средств вблизи МАПП Маштаково. В частности, как ведется работа по выявлению незаконно ввезенных товаров, а также ход реализации Указа Президента РФ № 261 от 20 апреля 2026 года.

С начала года мобильными группами Самарской таможни проверено 49 тыс. тонн товаров, с нарушениями выявлено 406 транспортных средств.

В ходе рабочего визита Валерий Пикалёв посетил МАПП Маштаково, расположенный на границе с Казахстаном и ознакомился с ситуацией в пункте пропуска: очереди отсутствуют, а транспортные средства пересекают границу в обычном режиме.

Участники делегации проверили готовность самарских таможенников к предстоящему внедрению национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), в том числе места их размещения в пункте пропуска в целях выполнения полномочий, предусмотренных законодательством РФ о СПОТ.