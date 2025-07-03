В 2026 году выгоднее всего будет взять отпуск в июле

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В 2026 году самые дорогие месяцы для отпуска — январь, февраль и май, а выгоднее всего брать паузу от работы в июле. Если спланировать поездку правильно, можно отдохнуть подольше или получить больше отпускных. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий Туту.

Минтруд выпустил проект календаря праздничных дней. Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Кроме того, россиян ждут пять длинных выходных: в феврале (21–23), марте (7–9), в мае (1–3 и 9–11) и июне (12–14). А еще отдохнуть получится в среду 4 ноября.

Эксперт Туту отметила, что пока Минтруд представил только проект календаря, а документ может измениться в процессе согласований.

«Если проект согласуют, то самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году будет июль: в нем 23 рабочих дня. Далее следуют апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — по 22 рабочих дня. Дороже всего один день отпуска обойдется в январе, ведь в этом месяце только 15 рабочих дней. Затем идут февраль и май — в них по 19 рабочих дней. Это справедливо для тех, кто работает пять дней в неделю», — отмечает Анастасия Панова, руководитель отдела кадрового делопроизводства и расчета заработной платы в сервисе путешествий Туту.

Фото: pxhere.com