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В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет открытая лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»
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В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет открытая лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»

20 ноября 2024 09:49
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В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет открытая лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ»

21 ноября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится первое архитектурное путешествие по выставке Саши Браулова «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. 

Ведущие в формате лекции-экскурсии расскажут об архитектурном авангарде: конструктивизм и модернизм в России и мире, как сложилась судьба зданий, построенных в прошлом веке, революционность того времени и переосмысление авангарда.

В путешествии по выставке «ЖИТЬ. СТРОИТЬ.ШИТЬ» участники экскурсии познакомятся с архитектурными объектами с географией от Самары до Токио. Саша Браулов передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда.

21.11 в 19.00

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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