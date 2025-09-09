Я нашел ошибку
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В «ЗИМ Галерее» расскажут, был ли фон Вакано австрийским шпионом

9 сентября 2025 14:39
186
Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет об одном из самых громких скандалов начала ХХ века – обвинении «пивных королей» Самары в шпионаже.

11 сентября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Шпионы и пиво» (18+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет об одном из самых громких скандалов начала ХХ века – обвинении «пивных королей» Самары в шпионаже.

Альфред и Владимир фон Вакано – ловкие агенты австрийской разведки, долгие годы водившие за нос доверчивых самарцев, или жертвы шпиономании и завистливых местных купцов, которые не смогли простить успех чужакам? Инга Пеннер провела собственное расследование, опираясь исключительно на исторические факты и уникальные документы государственного архива.

На лекции «Шпионы и пиво» (18+) историк, фотограф и кинодокументалист расскажет не только о деле отца и сына Вакано. Гости галереи также узнают, чем Самара в начале ХХ века привлекала шпионов со всех концов света, под каким прикрытием работали иностранные разведчики и где устраивали конспиративные встречи, кто писал доносы в самарскую жандармерию на тех, «кто грешен в шпионстве» и многое другое.

В конце лекции каждый слушатель сможет составить собственное мнение о виновности или невиновности фон Вакано и сам вынесет вердикт по делу «пивных королей» Самары.

11 сентября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

 

Теги: Самара

В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
Весь список