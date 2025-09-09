В «ЗИМ Галерее» расскажут, был ли фон Вакано австрийским шпионом

186

11 сентября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Шпионы и пиво» (18+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет об одном из самых громких скандалов начала ХХ века – обвинении «пивных королей» Самары в шпионаже.

Альфред и Владимир фон Вакано – ловкие агенты австрийской разведки, долгие годы водившие за нос доверчивых самарцев, или жертвы шпиономании и завистливых местных купцов, которые не смогли простить успех чужакам? Инга Пеннер провела собственное расследование, опираясь исключительно на исторические факты и уникальные документы государственного архива.

На лекции «Шпионы и пиво» (18+) историк, фотограф и кинодокументалист расскажет не только о деле отца и сына Вакано. Гости галереи также узнают, чем Самара в начале ХХ века привлекала шпионов со всех концов света, под каким прикрытием работали иностранные разведчики и где устраивали конспиративные встречи, кто писал доносы в самарскую жандармерию на тех, «кто грешен в шпионстве» и многое другое.

В конце лекции каждый слушатель сможет составить собственное мнение о виновности или невиновности фон Вакано и сам вынесет вердикт по делу «пивных королей» Самары.

11 сентября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)