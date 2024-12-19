В «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по архитектурному авангарду

110

22 декабря в 16.00 пройдет последняя в этом году лекция-экскурсия по выставке «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ петербургского художника Саши Браулова.

Отправляемся в архитектурное путешествие вместе с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным.

Гиды расскажут о десяти объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 60-80-х годов: от здания школы «Баухаус», построенной по проекту Вальтера Гропиуса в Дессау в 1926 году – самого знаменитого университета ХХ века, повлиявшего на развитие архитектуры, живописи, театра, фотографии и заложившего современного дизайна до здания ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге, открытого в 1987 году и получившее неофициальное название «тюльпан».

Всего в экспозиции представлено более 60 авторских архитектурных вышивок Саши Браулова, посвященных архитектуре авангарда со всего мира, а так же документальная вышивка с ироничными сюжетами из жизни.

Вход на лекцию свободный. 12+

22.12 в 16.00

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

Фото предоставлено пресс-службой «ЗИМ Галерея»