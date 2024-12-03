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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства

3 декабря 2024 11:10
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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства

5 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» расскажут о текстильном искусстве на лекции куратора галереи «Виктория» и арт-критика Сергея Баландина. 

В последние несколько лет на современной арт-сцене случился «текстильный бум». Рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов чувств через ткань и нить. В этом году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию стали основой и первой в Самаре текстильной выставки «ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ» известного петербургского художника Саши Браулова. 

Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее? Об этом и многом другом расскажет Сергей Баландин на лекции «Искусство нитки: как рукоделие стало совриском». 

Встречу откроет презентация «Дневника наблюдения за искусством», автором которого выступает лектор. Сергей Баландин вместе с идеологом проекта и коммерческим директором ЖК «ЗИМ Галерея» Марией Ивановой расскажут как эффективно и с интересом изучать современное искусство с помощью дневника. 

5.12 в 19.00

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший «Спортзавод»)

12+

Теги: Мероприятия

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