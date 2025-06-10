В «ЗИМ Галерее» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»

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15 июня в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь» (18+). Ее проведет арт-критик и куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин.

В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие – все это находит свое отражение в самарском искусстве.

Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.

15 июня 16.00

Вход свободный 18+

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Фото: культурный центр «ЗИМ Галерея»