В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художницы Ксении Кабачек

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2 июля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Осторожно, хрупкое!» (12+) самарской художницы Ксении Кабачек.

Ксения Кабачек работает в стиле современного реализма, пишет картины в технике масляной живописи. Излюбленные жанры – портрет и автопортрет. Герои работ художницы – ее студенты из Самарского художественного училища. Истории юношей и девушек складываются в сюжеты картин. Через их образы автор исследует тему поиска человеком своего места в мире, сохранения своей идентичности, личных границ.

Работы художницы – это некое противопоставление традиционному парадному портрету. Кабачек обращается к глубоким психологическим и эмоциональным темам, пытаясь понять человеческую природу. Герои на ее картинах предстают беззащитными, душевно обнаженными, со сложным внутренним миром. Укрупненные детальные изображения рук и лиц, фрагментарная композиция – все это наполняет работы особой чувственностью и интимностью, размышлениями о спрятанном и сокровенном. Отсекая фон, детали, живописность, художница позволяет зрителю заглянуть за внешнюю маску и увидеть скрытые эмоции. В ее произведениях человеческая хрупкость – не слабость, а скорее источник глубоких чувств.

Ксения Кабачек окончила Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина и Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член Творческого союза художников России и Международного союза художников-педагогов. Участвовала в групповых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, в том числе в проекте «Написанному – верить!» в «ЗИМ Галерее».

Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.

Фото: пресс-служба культурного центра «ЗИМ Галерея»