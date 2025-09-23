Я нашел ошибку
Главные новости:
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района
По итогам поездки в поселок Рощинский глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.
В Волжском районе реализуются поручения губернатора по поддержке семей участников СВО и развитию инфраструктуры поселка Рощинский
Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.
С 22 сентября по 4 октября накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные деньги в любом банке или магазине
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.02
0.43
EUR 98.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека

23 сентября 2025 18:52
96
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

В библиотеке-филиале № 11 Жигулевской централизованной библиотечной системы продолжаются работы по обновлению пространства учреждения. Открытие библиотеки, получившей статус «модельной», запланировано на октябрь 2025 года.

«Яблоко познания» – под таким название отныне будет известна первая в городском округе модельная библиотека. В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

Сейчас в помещениях учреждения закончен текущий ремонт и завершены работы по электроснабжению, установлены кондиционеры и налажено высокоскоростное подключение к сети Интернет.

«Внутри библиотеки будут организованы детская зона, зона быстрого чтения и открытого фонда, компьютерная зона, места для отдыха, краеведческая зона. Благодаря модульной мебели пространство легко трансформируется под любые события, а в оформлении помещения будут использованы элементы местного фольклора», – сообщает директор Жигулевской ЦБС Анна Зайцева.

Всего в 2025 году в Самарской области откроются 5 новых модельных библиотек. Модернизация учреждений осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
190
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
218
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
226
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
421
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
216
Весь список