В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека

В библиотеке-филиале № 11 Жигулевской централизованной библиотечной системы продолжаются работы по обновлению пространства учреждения. Открытие библиотеки, получившей статус «модельной», запланировано на октябрь 2025 года.

«Яблоко познания» – под таким название отныне будет известна первая в городском округе модельная библиотека. В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

Сейчас в помещениях учреждения закончен текущий ремонт и завершены работы по электроснабжению, установлены кондиционеры и налажено высокоскоростное подключение к сети Интернет.

«Внутри библиотеки будут организованы детская зона, зона быстрого чтения и открытого фонда, компьютерная зона, места для отдыха, краеведческая зона. Благодаря модульной мебели пространство легко трансформируется под любые события, а в оформлении помещения будут использованы элементы местного фольклора», – сообщает директор Жигулевской ЦБС Анна Зайцева.

Всего в 2025 году в Самарской области откроются 5 новых модельных библиотек. Модернизация учреждений осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Фото: минкульт СО