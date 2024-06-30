В Жигулёвске огнеборцы провели пожарно-тактическое занятие в торговом центре

128

Силами подразделений 31 пожарно-спасательного отряда на днях в Жигулёвске было организовано пожарно-тактическое занятие в торгово-развлекательном центре «Озон».

Занятие проводилось с целью отработки тактических возможностей подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а также тренировки алгоритмов действий пожарных при работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Местами наиболее вероятного возникновения пожара на подобных объектах могут являться помещения торговых площадей, детского игрового парка, а также электрощитовые.

По легенде тренировки, пожар произошел в игровой зоне.

Для ликвидации условного возгорания пожарно-спасательные подразделения направили на место происшествия значительную группировку сил и средств.

Для решения всех поставленных задач на месте условного пожара были созданы 2 боевых участка, оперативный штаб на месте тушения пожара, проложено 5 магистральных рукавных линий, от которых работали 10 звеньев ГДЗС с 10 стволами РСК-50 и КУРС-8, 36 человек личного состава, 7 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Условный пожар был оперативно ликвидирован.

Задачи учения выполнены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО