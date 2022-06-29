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В Железнодорожном районе Самары прошел рейд по предупреждению пожаров в частном секторе

29 июня 2022 20:24
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Специалисты напомнили владельцам частных домов о том, что в регионе действует особый противопожарный режим, который обязывает строго соблюдать требования пожарной безопасности.

С целью предупреждения пожаров в частном секторе инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС СО проводят профилактические рейды.

Сегодня такой рейд прошел в поселке Шмидта. Сотрудники госпожнадзора совместно с представителями самарского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и администрацией поселка провели беседы с его жителями и раздали памятки.

Специалисты напомнили владельцам частных домов о том, что в регионе действует особый противопожарный режим, который обязывает строго соблюдать требования пожарной безопасности. В случае пренебрежения ими нарушителям могут грозить штрафы.

В ходе профилактических бесед сотрудники надзорной деятельности и добровольцы рассказали жителям частных домовладений об оперативной обстановке, связанной с пожарами, разъяснили требования пожарной безопасности, напомнили правила и способы тушения пожара, действия при возгорании. Жителям поселка раздали памятки, где прописаны меры противопожарной безопасности. Для отсутствующих хозяев памятки оставляли в почтовых ящиках.

Профилактическая работа сотрудников МЧС России и добровольцев не проходит зря. В этом году количество пожаров сократилось.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Самары Сергей Торба: 

«Инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводится работа, направленная на предотвращение пожаров. Сегодня мы провели профилактический рейд в п. Шмидта, в ходе которого вручали памятки и проводили инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности с жителями поселка. Подобные мероприятия помогли нам добиться уменьшения пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям частных домов и дачных участков строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Убирая территорию, не сжигать мусор вблизи строений. Расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается.

Не поджигать сухую траву. Она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения.

Не позволять детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых.

Не бросать непотушенные окурки, спички.

Не загромождать проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники.

Мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочку с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

Соблюдение этих простых правил поможет защитить вашу жизнь и имущество от огня.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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