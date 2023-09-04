В зале Самарской кирхи состоится концерт «Музыкальные путешествия: Англия»

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15 сентября (пятница) в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе» в этот день зрители, вместе с Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир английской музыки.

В программе вечера прозвучат произведения композиторов-англичан и тех, чья жизнь и творческая биография была тесно связана с этой страной, мы услышим музыку Г. Пёрсела, Дж. Стенли, У. Бейбла, Г.Ф. Генделя, И.К. Баха, Дж. Веста, Э. Элгара.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 332 15 66,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам), сообщает пресс-служба Самарской кирхи.

Фото: пресс-служба Самарской кирхи