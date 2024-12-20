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В Яндекс Картах теперь можно строить маршруты внутри зданий Самары

20 декабря 2024 11:12
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В Яндекс Картах теперь можно строить маршруты внутри зданий Самары

Яндекс Карты добавили возможность строить маршруты внутри зданий Самары. Такие маршруты доступны в популярных торговых центрах, в аэропорте и на железнодорожном вокзале. Карты сориентируют в новогодней суете и подскажут, как быстрее добраться до нужного магазина. А также покажут кратчайший путь к гейту.

Чтобы построить маршрут в торговом центре, пользователю нужно выбрать свой этаж и уточнить местоположение, затем указать конечную точку. А чтобы построить маршрут к гейту, нужно найти его на карте, зажать и кликнуть кнопку «Сюда».

Маршруты можно строить между объектами внутри здания, а также из любой точки города: например, Карты построят маршрут на автобусе до торгового центра, затем подскажут удобный вход и как добраться до конкретного магазина. Как и с обычной навигацией, Карты могут предложить несколько вариантов пути. Сейчас маршруты можно построить в торговых центрах Амбар, Вива Лэнд, Космопорт, МЕГА Самара, Парк Хаус, Аврора Молл, МегаСити, Русь на Волге, El Rio и Гудок. Скоро такая функция будет работать и для других зданий.

Чтобы улучшить маршрутизацию в помещениях, команда Карт обновила поэтажные схемы организаций, к которым чаще всего строят маршруты, — уточнила местоположение эскалаторов, лифтов и прочих объектов.

Помимо Самары, функция доступна во всех городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Красноярске, Челябинске, Омске и Перми. В ближайшее время список городов будет пополняться.

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