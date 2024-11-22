В выходные дни в регионе продолжают работать мобильные и стационарные пункты вакцинации

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Прививочная кампания продолжается все 7 дней в неделю. Пункты вакцинации в медучреждениях работают по графику,также развернуты мобильные пункты в общественных местах.



Защититься от гриппа, а также по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19 можно будет после консультации врача.



Процедуру можно пройти не только в поликлиниках, но и все желающие могут сделать прививки в мобильных пунктах, развернутых в торговых центрах, в домах культуры и др.



Информация о графике работы мобильных пунктов:



В Самаре:

ТЦ Мега 23 ноября с 12:00 до 15:00

(24 км Московское шоссе, 5)

ТЦ На птичке 23 и 24 ноября с 10:00 до 15:00

(ул. Ново – Вокзальная 2А)

Губернский рынок 23 и 24 ноября с 10:00 до 15:00

(ул. Агибалова, 19)

ТЦ Гудок 23 и 24 ноября с 12:00 до 16:00

(ул. Красноармейская, 131)

Т.Ц. Парк Хаус 23 и 24 ноября с 10:00 до 14:00

(М.Ш.81а)

Общежитие МПСО 23 ноября с 10:00 до 13:00

(пер. Шариковый 6)

ООО ПИФОРИУМ 24 ноября с 10:00 до 13:00

(Нагорная 147)



В Тольятти:

ООО МедГард 23 ноября с 10:00 до 13:00

(ул. Фрунзе, 10Б)

ТРК Русь на Волге 23 и 24 ноября с 12:00 до 17:00

(ул. Революционная, 52А).



В Новокуйбышевске:

ТЦ "Центральный" 23 ноября 10:00 до 13:00

(ул. Дзержинского, 13)

ТЦ "Центральный" 24 ноября 10:00 до 12:00

(ул. Дзержинского, 13)



В Чапаевске:

ТЦ Клеопатра 23и 24 ноября с 10:00 до 16:00.

(ул. Черняховского, 20а)



В Сызрани:

ТЦ Мираж 23 и 24 ноября с 9:00 до 13:00

(ул. Образцовская, 97)



В Октябрьске:

Магазин Мандарин 23 и 24 ноября с 10:00 до 12:00.

(ул. Ульяновская, 225)



В Отрадном:

ТЦ Гранит 23 и 24 ноября с 10:00 до 14:00

(Ул. Сабирзянова, 21/1)



В Кинеле:

Пл. Ленина (пгт Алексеевка) 23 и 24 ноября с 9:00 до 14:00

(Пл. Ленина пгт Алексеевка)



В Кинель – Черкассах:

Магазин Радуга 23 ноября с 9:00 до 12:00

(пр. 50 лет Октября, 10)

Спортивный комплекс ФОК Старт 24 ноября с 9:00 до 12:00

(ул. Солнечная, 2)



В Красном Яре:

МФЦ Мои документы 23 ноября с 9:00 до 12:00

(ул. Тополиная 5)

Центральная пл. Юбилейная 24 ноября с 10:00 до 13:00

( ул. Комсомольская, 90)



Сделать прививку можно и в медучреждениях. Информацию о графике работы стационарных пунктов вакцинации можно уточнить на сайте регионального минздрава https://clck.ru/35gxW7.