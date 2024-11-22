В выходные дни в регионе продолжают работать мобильные и стационарные пункты вакцинации

Прививочная кампания продолжается все 7 дней в неделю. Пункты вакцинации в медучреждениях работают по графику,также развернуты мобильные пункты в общественных местах.
Защититься от гриппа, а также по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19 можно будет после консультации врача.
Процедуру можно пройти не только в поликлиниках, но и все желающие могут сделать прививки в мобильных пунктах, развернутых в торговых центрах, в домах культуры и др.
Информация о графике работы мобильных пунктов:
В Самаре:
ТЦ Мега 23 ноября с 12:00 до 15:00
(24 км Московское шоссе, 5)
ТЦ На птичке 23 и 24 ноября с 10:00 до 15:00
(ул. Ново – Вокзальная 2А)
Губернский рынок 23 и 24 ноября с 10:00 до 15:00
(ул. Агибалова, 19)
ТЦ Гудок 23 и 24 ноября с 12:00 до 16:00
(ул. Красноармейская, 131)
Т.Ц. Парк Хаус 23 и 24 ноября с 10:00 до 14:00
(М.Ш.81а)
Общежитие МПСО 23 ноября с 10:00 до 13:00
(пер. Шариковый 6)
ООО ПИФОРИУМ 24 ноября с 10:00 до 13:00
(Нагорная 147)
В Тольятти:
ООО МедГард 23 ноября с 10:00 до 13:00
(ул. Фрунзе, 10Б)
ТРК Русь на Волге 23 и 24 ноября с 12:00 до 17:00
(ул. Революционная, 52А).
В Новокуйбышевске:
ТЦ "Центральный" 23 ноября 10:00 до 13:00
(ул. Дзержинского, 13)
ТЦ "Центральный" 24 ноября 10:00 до 12:00
(ул. Дзержинского, 13)
В Чапаевске:
ТЦ Клеопатра 23и 24 ноября с 10:00 до 16:00.
(ул. Черняховского, 20а)
В Сызрани:
ТЦ Мираж 23 и 24 ноября с 9:00 до 13:00
(ул. Образцовская, 97)
В Октябрьске:
Магазин Мандарин 23 и 24 ноября с 10:00 до 12:00.
(ул. Ульяновская, 225)
В Отрадном:
ТЦ Гранит 23 и 24 ноября с 10:00 до 14:00
(Ул. Сабирзянова, 21/1)
В Кинеле:
Пл. Ленина (пгт Алексеевка) 23 и 24 ноября с 9:00 до 14:00
(Пл. Ленина пгт Алексеевка)
В Кинель – Черкассах:
Магазин Радуга 23 ноября с 9:00 до 12:00
(пр. 50 лет Октября, 10)
Спортивный комплекс ФОК Старт 24 ноября с 9:00 до 12:00
(ул. Солнечная, 2)
В Красном Яре:
МФЦ Мои документы 23 ноября с 9:00 до 12:00
(ул. Тополиная 5)
Центральная пл. Юбилейная 24 ноября с 10:00 до 13:00
( ул. Комсомольская, 90)
Сделать прививку можно и в медучреждениях. Информацию о графике работы стационарных пунктов вакцинации можно уточнить на сайте регионального минздрава https://clck.ru/35gxW7.