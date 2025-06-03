В воскресенье в Тольятти состоится финал командного первенства России по спидвею

В воскресенье в Тольятти состоится финальный этап командного первенства России по мотогонкам на гаревой дорожке среди спортсменов до 21 года.
Позади у ребят два предварительных этапа. На данный момент турнирное положение таково:
1. Турбина Балаково — 8 очков
2. Мега-Лада Тольятти — 7 очков
3. Башкирия Октябрьский — 4 очка
4. Восток Владивосток — 3 очка
Окончательное распределение мест состоится по результатам финального этапа в Тольятти.
Тольятти, СТК им. Анатолия Степанова
8 июня, 17:00
Фото: минспорта СО