В воскресенье в Тольятти состоится финал командного первенства России по спидвею

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В воскресенье в Тольятти состоится финальный этап командного первенства России по мотогонкам на гаревой дорожке среди спортсменов до 21 года.



Позади у ребят два предварительных этапа. На данный момент турнирное положение таково:



1. Турбина Балаково — 8 очков



2. Мега-Лада Тольятти — 7 очков



3. Башкирия Октябрьский — 4 очка



4. Восток Владивосток — 3 очка



Окончательное распределение мест состоится по результатам финального этапа в Тольятти.



Тольятти, СТК им. Анатолия Степанова



8 июня, 17:00

Фото: минспорта СО