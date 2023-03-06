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В Волжском районе состоялась ежегодная выставка собак охотничьих пород
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В Волжском районе состоялась ежегодная выставка собак охотничьих пород

6 марта 2023 17:44
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Основное поголовье было представлено отечественными породами охотничьих собак - лайки, гончие, борзые.

В субботу состоялась ежегодная выставка собак охотничьих пород, организованная Самарским Областным Обществом Охотников и Рыболовов (СОООиР).

Мероприятие, как и в прошлом году, проходило на площадке с. Верхняя Подстепновка Волжского района. В выставке приняли участие более 80 собак из Самарской области и других регионов. Оценка собак проводилась как самарскими, так и приглашенными из других регионов экспертами.

Основное поголовье было представлено отечественными породами охотничьих собак - лайки, гончие, борзые.
Наиболее многочисленными были ринги русских охотничьих спаниелей – более 40 собак.

Выставки охотничьих собак – это важное племенное мероприятие охотничьего собаководства. На нем проводится коллективная оценка как экстерьерных, так и рабочих качеств верных помощников охотников.

Полученные результаты позволяют кинологам обществ охотников оценивать состояние отдельных пород в регионах, планировать планы разведения охотничьих собак. А для охотников-владельцев выставка является отличной возможностью показать своих питомцев и пообщаться с единомышленниками.Департамент охоты Самарской области

 

Фото:   Департамент охоты Самарской области

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