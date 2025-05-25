В Волжском районе настоятель храма провел с полицейскими беседу, посвященную духовно-нравственным ценностям

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В Самарской области представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провел мероприятие с сотрудниками полиции. В Волжском районе представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, настоятель Храма в честь Рождества Христова в селе Рождествено Виктор Прокудин провел с полицейскими беседу, посвященную духовно-нравственным ценностям.



В ходе мероприятия общественник отметил, что подобные встречи имеют важное значение для сотрудников органов внутренних дел, поскольку их работа напрямую связана с соблюдением закона, защитой общества и взаимодействием с людьми.



Виктор Прокудин обсудил с присутствующими этику и нормы поведения в семье и обществе, отметив важность уважительного отношения к окружающим и недопустимость разжигания ненависти и вражды.



Представитель общественности подчеркнул, что важными качествами для сотрудников полиции являются: профессиональный долг, честь и достоинство и напомнил о необходимости оставаться справедливыми даже в сложных ситуациях.



В завершение беседы Виктор Прокудин ответил на все интересующие собравшихся вопросы. Полицейские, в свою очередь, поблагодарили общественника за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО