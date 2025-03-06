В Волжском районе состоялось торжественное открытие областного слета "ЮИД и ЮАШ"

95

В Волжском районе в детском лагере «Березки» состоялось торжественное открытие областного слета 2025 "ЮИД и ЮАШ".

На мероприятии присутствовали почётные гости: начальник пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Ольга Блохина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Владимир Зубов, директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Михаил Бухтояров, руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ЕкатеринаГолушкова.

В ходе торжественного мероприятия почётные гости выступили со словами благодарности в адрес активных членов отрядов ЮИД и педагогов, которые не равнодушны к обеспечению безопасности дорожного движения и детской безопасности на дорогах региона.

Во время проведения слета участники будут делилиться своими наработками в работе юидовского движения.

В настоящее время движение ЮИД приобрело статус Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения и это очень значимо в современном мире.

Фото: ГАИ СО