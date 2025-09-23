Я нашел ошибку
Главные новости:
В этой библиотеке нового поколения планируется проведение встреч участников клубов по интересам, обустройство площадки для мастер-классов и зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.
В Жигулёвске появится первая в городе модельная библиотека
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района
По итогам поездки в поселок Рощинский глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.
В Волжском районе реализуются поручения губернатора по поддержке семей участников СВО и развитию инфраструктуры поселка Рощинский
Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.
С 22 сентября по 4 октября накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные деньги в любом банке или магазине
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
В Волжском районе реализуются поручения губернатора по поддержке семей участников СВО и развитию инфраструктуры поселка Рощинский

23 сентября 2025 17:56
158
По итогам поездки в поселок Рощинский глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей.

Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: социальная поддержка, развитие спортивной инфраструктуры, модернизация образовательных учреждений и благоустройство.

Напомним, в августе, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства работал в поселке Рощинский Волжского района, где живут военнослужащие и их семьи.  По итогам поездки глава региона принял ряд решений по развитию территории и поддержке жителей. «На региональном уровне у нас есть утвержденная программа развития Рощинского и источник ее финансирования, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Уверен, Рощинский будет развиваться. И наши бойцы, которые скоро вернутся с победой, приедут на хорошую и ухоженную территорию».

Поддержка семей участников СВО

Одним из приоритетов является обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для семей защитников Отечества. Администрацией Волжского района направлено предложение в Министерство спорта Самарской области для подготовки обращения в Минобороны РФ о безвозмездном предоставлении услуг филиала ЦСКА (ЦСК ВВС) в пгт Рощинский. Параллельно рассматривается вопрос об аренде дорожек плавательного бассейна и спортивного зала спортивной базы «Черноречье» для бесплатного посещения семьями участников СВО и ветеранами.

Проведенное анкетирование показало высокую заинтересованность жителей: 272 взрослых и 271 ребенок изъявили желание посещать бассейн и тренажерный зал.

Для юных жителей Рощинского, преимущественно детей участников СВО, организованы выезды на матчи самарских спортивных клубов. Так, в августе и сентябре более 150 детей и их родителей посетили игры футбольной команды «Крылья Советов» и хоккейного клуба «Лада». На ближайшее время запланированы новые поездки.

В целях создания современной спортивной среды направлены заявки в Министерство спорта СО на софинансирование и включение в госпрограмму ряда объектов на 2026 год:

• сооружение футбольного поля с беговыми дорожками при школе.

• устройство двух спортивных площадок: для сдачи нормативов ГТО и воркаут-зоны.

Модернизация образования и реализация молодежной политики

Ведутся активные работы по обновлению материально-технической базы образовательного центра в Рощинском. Рассчитана стоимость дооснащения кабинетов и входной группы (11,7 млн руб.), поставки мебели и оборудования в 2026 году (3,4 млн руб.). Также планируется создание специализированного класса беспилотных технологий на 25 мест.

Важным шагом стало заключение контракта на капитальный ремонт входной группы и санузлов школы на сумму почти 12,9 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работам, которые будут завершены до конца 2025 года.

Активно прорабатывается вопрос строительства Молодежного центра в пгт Рощинский. Определен земельный участок, проектная документация направлена в министерство молодежной политики региона. В середине сентября администрацией района проведен круглый стол по реализации молодежных инициатив, где также обсуждалось создание мурала на стенах школы. Идея получила поддержку, и в настоящее время прорабатывается возможность ее реализации.

Благоустройство и развитие инфраструктуры

Ведутся работы по капитальному ремонту детских садов «Росинка» и «Мишутка». В частности, в «Росинке» уже отремонтирован фасад и установлены теневые навесы. По детскому саду «Мишутка» готовится обследование здания для определения необходимых работ.

Ключевой для поселка проект – строительство канализационных очистных сооружений – перешел в активную фазу: документация направлена на заключение контракта на проектно-изыскательские работы.

Проводимая работа демонстрирует комплексный подход к выполнению поручений, направленных на повышение качества жизни жителей пгт Рощинский.

 

