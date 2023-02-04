В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ

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Сотрудники О МВД Волжского района посетили Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области, где в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ.

Заместитель начальника Отдела - начальник ОРЛС территориального органа подполковник полиции Александр Кондрашкин рассказал учащимся о порядке поступления в учебные заведения МВД России. Разъяснил основные требования отбора кандидатов, включающие в себя конкурсные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности. Александр Викторович отметил, что на курсантов вузов распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитии.

В беседе также принял участие заместитель начальника районной Госавтоинспекции подполковник полиции Евгений Шиманский, который напомнил ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и призвал к внимательности и осторожности на дороге.

Начальник ОДН территориального ОВД майор полиции Наталья Плотникова обратила внимание учащихся на правила поведения в общественных местах, безопасного общения в сети Интернет, предостерегла от участия в экстремистской деятельности и объяснила, куда обращаться в случае опасности и что делать, если их права нарушаются.

Старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Волжскому району старший лейтенант полиции Андрей Кордонский рассказал учащимся о вреде наркотических средств, об уголовной ответственности за их сбыт и призвал вести здоровый образ жизни.

В завершение встречи ребята получили от сотрудников полиции компетентные и развернутые ответы на интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО