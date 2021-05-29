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В Волжском районе отловили бездомных собак, которые напали на женщину

29 мая 2021 17:37
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19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину.

Сейчас сбаки уже простерилизованы и находятся в приюте "Хати". Журналист sova.info узнал подробности отлова и содержания собак. 

19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину. За ее жизнь несколько дней боролись врачи, но 26 мая женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело. 
 
За помощью по отлову стаи собак администрация района обратилась к руководителю приюта бродящих животных "Хати". Елена Борисенко рассказала, что служба отлова всегда работает по заявкам, как правило специалисты выезжают в течение трёх суток. Однако в экстренных ситуациях эксперты работают мгновенно. Этот случай также не ждал отлагательств: 

- Мы выехали на место быстро. Свидетельница той страшной трагедии, хозяйка конного клуба, показала нам стаю, которая напала на женщину. На момент отлова мы насчитали 11 собак, четырёх из них мы уже отловили и простерилизовали. Сейчас они находятся у нас. 

В ближайшее время специалисты "Хати" планируют выехать на место трагедии и продолжить отлов бродячих собак по жалобам жителей. 
 
Елена Борисенко рассказала, что на волю возвращаются только те собаки, которые дружелюбно относятся к человеку. Если за животными замечена агрессия, они содержатся в вольерах на территории приюта.

 

Фото: pixabay

Теги: Волжский район отлов бездомных собок

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