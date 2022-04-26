Я нашел ошибку
Главные новости:
Валиева, смутившись, поблагодарила Путина за поддержку.
Путин посоветовал фигуристке Валиевой не обращать внимания на нападки и продолжать работать
Подтверждено около 160 случаев заболевания.
ВОЗ  активно исследует случаи острого гепатита неизвестного происхождения
В ходе встречи Виктор Александрович поделился воспоминаниями о непростых служебных буднях в городе Припять.
В Кинельском районе полицейские встретились с участником ликвидации последствий чернобыльской катастрофы
Президент фестиваля и конкурса Игорь Костолевский прилетел в город за несколько дней до начала показов и рассказал, что увидят самарцы в мае.
Игорь Костолевский: "Золотую Маску" и Самарскую область связывают дружеские отношения"
Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.
В Самарской филармонии состоится концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра
Цены на сувенирную продукцию ниже рыночных. Изготовители гарантируют ее качество.
В ведомственном магазине УФСИН СО развернута торговля сувенирами в честь великой Победы
На Играх в Пекине, которые прошли с 4 по 20 февраля, команда РФ выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине
Внеочередной съезд ЛДПР необходимо провести в связи со смертью лидера партии Владимира Жириновского.
Официальное решение о дате и месте проведения съезда ЛДПР будет обнародовано только после 15 мая
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ведомственном магазине УФСИН СО развернута торговля сувенирами в честь великой Победы

26 апреля 2022 21:59
199
Цены на сувенирную продукцию ниже рыночных. Изготовители гарантируют ее качество.

Покупателям предлагают большой ассортимент сувенирной продукции, посвященной великой Победе. Среди товаров, изготовленных производственным сектором уголовно-исполнительной системы – пилотки, макеты оружия и боевой техники времен Великой Отечественной войны, полотенца с патриотической символикой, форменная одежда из хлопчатобумажной ткани, подушки, сумки-холодильники. Причем цены на сувенирную продукцию ниже рыночных. Изготовители гарантируют ее качество.

Примечательно, что торговля сувенирной продукцией в канун Дня Победы уже стало доброй традицией в пенитенциарной системе. Как правило, она организуется в преддверии славных дат в истории нашего Отечества. Причем не только в ведомственном магазине, но и на ярмарках в Самаре, Тольятти, Сызрани и других местах, где расположены учреждения УИС, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
322
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
584
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
344
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
367
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
586
Весь список