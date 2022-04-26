В ведомственном магазине УФСИН СО развернута торговля сувенирами в честь великой Победы

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Покупателям предлагают большой ассортимент сувенирной продукции, посвященной великой Победе. Среди товаров, изготовленных производственным сектором уголовно-исполнительной системы – пилотки, макеты оружия и боевой техники времен Великой Отечественной войны, полотенца с патриотической символикой, форменная одежда из хлопчатобумажной ткани, подушки, сумки-холодильники. Причем цены на сувенирную продукцию ниже рыночных. Изготовители гарантируют ее качество.

Примечательно, что торговля сувенирной продукцией в канун Дня Победы уже стало доброй традицией в пенитенциарной системе. Как правило, она организуется в преддверии славных дат в истории нашего Отечества. Причем не только в ведомственном магазине, но и на ярмарках в Самаре, Тольятти, Сызрани и других местах, где расположены учреждения УИС, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области