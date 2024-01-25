В УТ МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2023 год

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В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2023 год.

В работе коллегии в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России полковник полиции Денис Маслов, а также руководящий состав линейных подразделений.

На мероприятие были приглашены заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, руководители надзорных ведомств и взаимодействующих органов, а также председатель Общественного совета при УТ МВД России по ПФО Алексей Нестеров.

- Сконцентрировав усилия на приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности, на повышении качественных показателей работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений нам удалось добиться определенных положительных результатов, - отметил начальник УТ МВД России по ПФО генерал-майор полиции Александр Бережной, открывая заседание коллегии.

За 2023 год в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано более 64 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.

Оперативная обстановка на объектах транспортного комплекса, обслуживаемых УТ МВД России по ПФО, характеризуется снижением уровня преступности: уменьшилось число зарегистрированных преступлений против собственности и преступлений экономической направленности.

В то же время увеличилось число инициативно выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, повысилась их раскрываемость.

За 2023 год сотрудниками Управления изъято более 71 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Раскрыто 671 преступление, связанное со сбытом наркотических средств.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УТ МВД России по ПФО раскрыто 108 преступлений прошлых лет, в том числе 14 тяжких и особо тяжких преступлений.

В рамках противодействия организованной преступности пресечена деятельность 61 участника организованных групп. Раскрыто 231 преступление данной категории, в том числе 5 преступлений, совершенных в составе организованной группы, сформированной на этнической основе. К уголовной ответственности привлечено 7 организаторов организованных групп и преступных сообществ.

Не уменьшается число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Вместе с тем увеличилась и раскрываемость преступлений данной категории.

В 2023 году количество преступлений в общественных местах снизилось более, чем на 20%. Также уменьшилось почти на 13% число краж, совершенных в поездах дальнего следования и пригородного сообщения.

Сотрудники ППСП, сопровождающие пассажирские поезда, осуществляли профилактические мероприятия по недопущению преступлений против личности и имущества граждан и выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, оружия, использования подложных документов. Анализ итогов служебной деятельности свидетельствует об участии сотрудников патрульно-постовой службы полиции в раскрытии 959 преступлений. Силами сотрудников линейных подразделений в прошедшем году сопровождено 77 928 поездов.

Всего в 2023 году пресечено 106 625 административных правонарушений, в том числе пресечен 5681 факт мелкого хулиганства, нарушений антиалкогольного законодательства – 34 075, правонарушений на транспорте – 17 983.

За нарушение миграционного законодательства привлечено к ответственности 866 человек, в том числе пресечено 841 административное правонарушение по фактам нарушений правил пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. По 192 материалам, составленным сотрудниками УТ МВД России по ПФО, в отношении иностранных граждан судом принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Так сотрудниками подразделений Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте за 2023 год в отношении иностранных граждан выявлено и составлено 435 протоколов об административных правонарушениях миграционного законодательства. В отношении 25 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

Эффективно в прошлом году работали и сотрудники водной полиции: ими пресечено 3 323 факта браконьерства. Основную часть преступлений, совершенных на объектах водного транспорта, составляют посягательства на водные биологические объекты. Выявлено 688 преступлений, предусмотренных ст. ст. 256, 258, 2581 УК РФ, и 2 635 административных правонарушений, предусмотренных ст. 8.37 КоАП РФ.

- Цель нашей работы – надёжно защитить от преступников права, интересы и собственность государства, организаций и граждан на всех видах транспорта. Уверен, что личный состав нашего Управления готов выполнять поставленные задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Необходимый потенциал и возможности для этого имеются, - подчеркнул генерал-майор полиции Александр Бережной, подводя итоги работы коллегии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Фото: предоставлено ресс-службой УТ МВД России по ПФО