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В Управлении Росгвардии СО определи лучших пловцов 

13 сентября 2024 15:57
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Самые сильные спортсмены будут отстаивать честь самарского управления на чемпионате по плаванию Приволжского округа Росгвардии.

Чемпионат по плаванию среди сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии состоялся в Тольятти. Он проходил на базе ОМОН «Орлан». В соревнованиях приняли участие представители специальных подразделений – ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны. Росгвардейским спортсменам необходимо было продемонстрировать свои лучшие результаты в различных стилях и на разных дистанциях.

По итогам чемпионата лучшее время показали сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Самарской области, второе место заняли хозяева состязаний – бойцы тольяттинского ОМОН «Орлан». Замкнули тройку лидеров представители вневедомственной охраны Росгвардии.

Самые сильные спортсмены будут отстаивать честь самарского управления на чемпионате по плаванию Приволжского округа Росгвардии.


Фото:  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Мероприятия

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