В Управлении Росгвардии СО определи лучших пловцов 

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Чемпионат по плаванию среди сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии состоялся в Тольятти. Он проходил на базе ОМОН «Орлан». В соревнованиях приняли участие представители специальных подразделений – ОМОН и СОБР, а также вневедомственной охраны. Росгвардейским спортсменам необходимо было продемонстрировать свои лучшие результаты в различных стилях и на разных дистанциях.



По итогам чемпионата лучшее время показали сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Самарской области, второе место заняли хозяева состязаний – бойцы тольяттинского ОМОН «Орлан». Замкнули тройку лидеров представители вневедомственной охраны Росгвардии.



Самые сильные спортсмены будут отстаивать честь самарского управления на чемпионате по плаванию Приволжского округа Росгвардии.



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области