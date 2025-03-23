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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих

23 марта 2025 13:30
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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялась встреча с семьями сотрудников и военнослужащих

В Самаре состоялась традиционная встреча руководства и совета ветеранов Управления Росгвардии по Самарской области с родственниками военнослужащих и сотрудников, погибших в разные годы при исполнении воинского и служебного долга.

Собравшиеся почтили минутой молчания память героев и возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга.

Обращаясь к присутствующим, заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Суржок отметил, что личный состав подразделений, выполняющих задачи в регионе, бережно хранит светлую память о боевых товарищах, которые ценной своей жизни исполнили свой долг.

Далее, разговор продолжился за чашкой чая. Участники встречи поделились новостями, обсудили вопросы социально-бытовой сферы, медицинского обеспечения и оздоровительного отдыха. Заместитель начальника территориального управления полковник полиции Максим Бельсков подчеркнул, что независимо от того, праздничный это день или ежедневные будни, руководство управления всегда готово встретиться и оказать всевозможную помощь.

Помощник начальника Управления Росгвардии по Самарской области по работе с ветеранами, полковник в отставке Николай Митрянин рассказал какая работа ведется по увековечению памяти погибших героев.

Участники встречи в ответном слове поблагодарили представителей управления Росгвардии за возможность общения и теплый прием, а также поздравили военнослужащих и сотрудников ведомства с наступающим профессиональным праздником.

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