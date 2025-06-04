В УФСИН СО прошли тактико-пожарные учения

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В целях повышения готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на объектах управления на территории УФСИН России по Самарской области состоялись тактико-пожарные учения.

По легенде учений причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на первом этаже здания регионального УФСИН. Сразу после подачи условного сигнала тревоги началось оперативное реагирование.

К месту происшествия были направлены спасатели 3 пожарно-спасательной части МЧС России для тушения условного пожара. Одновременно личный состав дежурной смены приступил к эвакуации сотрудников и обеспечению порядка действий согласно плану пожарной безопасности.

В ходе учений отрабатывались ключевые навыки:

•быстрое оповещение о чрезвычайной ситуации;

•правильная организация эвакуации людей из здания;

•применение первичных средств пожаротушения;

•взаимодействие между службами и подразделениями.

«Тактико-пожарные учения позволили не только проверить слаженность действий сотрудников, но и повысить уровень противопожарной подготовки. Подобные мероприятия являются важной частью комплекса мер по обеспечению безопасности и минимизации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.» - отметил начальник инспекции ведомственной пожарной охраны управления Дмитрий Миронов.

УФСИН России по Самарской области выражает благодарность Главному управлению МЧС России по Самарской области за профессиональное участие и оказанную помощь.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО