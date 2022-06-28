Я нашел ошибку
Главные новости:
К сегодняшнему дню строители полностью заменили элементы мостового полотна, укрепили откосы, отремонтировали опоры моста.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт моста через реку Шунгут
«Регион добрых дел» - это конкурс, целью которого является создание условий для развития добровольческих инициатив.
Самарская область представила заявку на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
Гемодиализ является методом внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.
В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным с хроническим заболеванием почек
Более 60 участников из разных районов Самарской области продемонстрировали свое профессиональное мастерство и физическую подготовку.
В губернии прошел региональный этап Всероссийских сельских спортивных игр
В рамках встречи в Национальной академии наук также были подписаны соглашения о сотрудничестве между предприятиями Самарской области и Республики Беларусь.
В интересах двух стран: НОЦ «Инженерия будущего» и Национальная академия наук Беларуси укрепили сотрудничество
Русская православная церковь ежегодно отмечает 8 июля день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Самарская область вошла в число пяти регионов, первыми реализующих пилотный проект по оформлению Карты болельщика.
4 июля в Самарской области стартует оформление Карты болельщика
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.04
EUR 56.05
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным с хроническим заболеванием почек

28 июня 2022 17:21
71
Гемодиализ является методом внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности.

Гемодиализ является методом внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время процедуры происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

Осужденным, отбывающим наказание в УФСИН России по Самарской области, лечение проводится современным методом фильтрации крови. Медицинская помощь оказывается в специализированном отделении гемодиализа Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина. 

Как сказала заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, медицинской службой УИС Самарской области принимаются своевременные меры для организации оказания медицинской помощи пациентам, требующим постоянного медицинского вмешательства, в том числе и в учреждениях государственной системы здравоохранения региона, что позволяет соблюдать принцип преемственности в лечении граждан, поступающих в исправительные учреждения.

 

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
90
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
360
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
28 июня 2022  12:46
Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу
190
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Минск встретился с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
27 июня 2022  21:38
Премьер-министр Республики Беларусь: «Самарская область – один из самых промышленно развитых регионов России»
457
Во время встречи Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарской области и Беларусь планомерно расширяют экономическое сотрудничество.
27 июня 2022  15:58
Дмитрий Азаров и Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества Самарской области и Белоруссии
489
Весь список