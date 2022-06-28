В УФСИН СО успешно оказывается медпомощь осужденным с хроническим заболеванием почек

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Гемодиализ является методом внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время процедуры происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

Осужденным, отбывающим наказание в УФСИН России по Самарской области, лечение проводится современным методом фильтрации крови. Медицинская помощь оказывается в специализированном отделении гемодиализа Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина.

Как сказала заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Алима Садыкова, медицинской службой УИС Самарской области принимаются своевременные меры для организации оказания медицинской помощи пациентам, требующим постоянного медицинского вмешательства, в том числе и в учреждениях государственной системы здравоохранения региона, что позволяет соблюдать принцип преемственности в лечении граждан, поступающих в исправительные учреждения.

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области