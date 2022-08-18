В УФСИН СО состоялось торжественное мероприятие, посвященное 128-ой годовщине УИС региона

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В актовом зале сотрудники и ветераны пенитенциарного ведомства принимали поздравления в честь 128 -ой годовщины со дня образования уголовно – исполнительной системы Самарской области.

Мероприятие началось с демонстрации видеоролика об истории УИС губернии, после чего сотрудников и ветеранов поздравил врио начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко, подчеркнув, что история уголовно-исполнительной системы региона неразрывно связана с биографией нашей страны.

В продолжение торжественного собрания состоялась церемония награждения лучших работников и ветеранов УИС.

Благодарности директора ФСИН России удостоилась председатель Совета региональной общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Самарской области полковник внутренней службы Наталья Чайковская. Нагрудным знаком «Лучший работник уголовно-исполнительной системы» награждена заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества подполковник внутренней службы Ольга Харченко. Медалью «Ветеран уголовно-исполнительной системы России» отмечен начальник ИК-10 полковник внутренней службы Евгений Кузьмин.

Среди награжденных медалью «За отличие в службе 1й степени» заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта майор внутренней службы Сергей Азаров, старший психолог психологической службы УФСИН подполковник внутренней службы Елена Магдеева. Вместе с тем, ряд сотрудников были награждены благодарственными письмами от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, главы города Самара и начальника УФСИН.

Традиционно торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области