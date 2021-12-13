В УФСИН СО прошла презентация книги «Могло быть иначе…»

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Книга выпущена в свет, благодаря помощи Общественного совета при УФСИН России по Самарской области. Издание сборника рассказов приурочено к 200-летию всемирно известного русского писателя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского.

Авторы литературных произведений – сотрудники уголовно-исполнительной системы. Они трудятся на разных должностях. Кто-то водителем, кто медиком, кто инструктором по кадрам. Всех их объединяет одно – литературный дар и огромное желание выразить посредством слова чувства и настроения своих современников. В сборник вошли лучшие произведения сотрудников УИС Самарской области, представленные на всероссийский конкурс короткого детективного рассказа, который организовало издательство «Российская газета».

В презентации книги приняли участие первый заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко, председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский, член совета Павел Карпухов и представители средств массовой информации.

В торжественной обстановке авторам были вручены первые экземпляры. Сотрудникам пожелали творческих успехов, вдохновения и литературных побед, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области