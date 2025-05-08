В УФСИН России по Самарской области прошло торжественное мероприятие

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С большим почётом и торжеством сотрудники УФСИН России по Самарской области отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с минуты молчания в память о всех погибших на полях сражений, после чего состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов.

В рамках празднования Дня Победы, а также Дня сотрудника оперативного отдела и Дня сотрудника учреждений и органов исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества. За профессиональные достижения и высокие результаты в службе прошло награждение благодарственными письмами и памятными наградами.

На церемонии присутствовали руководство ведомства и почетные гости, которые отметили важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а также выразили признательность ветеранам за вклад в развитие системы исполнения наказаний.

Торжественное событие объединило память о подвиге героев и дань уважения современным сотрудникам системы.