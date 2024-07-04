В УФСИН России по Самарской области прошел кулинарный конкурс «Семейные рецепты»

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В рамках мероприятий, приуроченных к году семьи, среди сотрудников УИС прошел конкурс «Семейные рецепты». Конкурсанты поделились любимыми блюдами и рассказали некоторые секреты их приготовления.

Всего на конкурс было представлено 22 работы. Помимо самого блюда, участники придумывали название кулинарного изделия, разрабатывали подробный рецепт приготовления и рассказывали о собственных семейных традициях, жюри оценивало технику приготовления, участие всех членов семьи в процессе готовки, а также креативность и оригинальность подачи.

По итогам конкурса победителем стала семья Белан (УИИ), которые приготовили рыбу на мангале. Семья Бозовых (СИЗО-1) с национальным казахским блюдом «баурсак» заняла второе место. Бронзовым призером стала семья Ишковых (УИИ), которая представила на конкурс клубничный штрудель.